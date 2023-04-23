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Spor

Konyaspor geriden gelip kazanmasını bildi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

AA23 Nisan 2023 Pazar 17:01 - Güncelleme:
Konyaspor geriden gelip kazanmasını bildi
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), Bahoken

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Cebrail Karayel), Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 64 Paz), Moreno (Dk. 64 Michalak), Diouf (Dk. 89 Pavicic)

Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Fall, Dk. 59 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 60 Moreno (Arabam.com Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.

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