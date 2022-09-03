Konyaspor, Giresun'da tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Daha önce de Fenerbahçe ve İstanbulspor'u mağlup eden Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Giresunspor ise bu sonuçla üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 11'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz ekibi ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Muric'in pasıyla Endri Çekiçi ceza sahasına girdi. Alper Uludağ'ı çalımlayan oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

15. dakikada gelişen Giresunspor atağında Borja Sainz, Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Sehic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

34. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

38. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde Arias kafayla topa vurdu. Sol direk dibinde kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet Demir çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

60. dakikadaki Konyaspor atağında Ahmet Oğuz'un pasıyla sağ kanattan Muric ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Konyaspor defansının uzun pasında Endri Çekiçi, Giresunspor ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Muhammet Demir ceza sahası dışında dönen topa sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia, ceza sahası çizgisi üzerindeki Rahmetullah Berişbek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Sehic'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia (Dk. 78 Savicevic), Murat Cem Akpınar (Dk. 64 Erol Can Akdağ), Borja Sainz (Dk. 87 Mert Han Kurt), Doğan Can Davas (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Sergio (Dk. 87 Talha Ulvan), Bajic

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Calvo, Uğurcan Yazğılı, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen (Dk. 89 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Bytyqi, Muric (Dk. 68 Bruno Paz), Endri Çekiçi (Dk. 88 Cebrail Karayel), Muhammet Demir (Dk. 78 İkpeazu)

GOL: Dk. 51 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Sergio, Dk. 89 Hakan Keleş (Teknik direktör), 90+3 Savicevic, Dk. 90+6 Arias (Bitexen Giresunpor)