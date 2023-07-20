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Spor

Konyaspor, gelecek sezon çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 00:45 - Güncelleme:
Konyaspor, gelecek sezon çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor
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İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde tek antrenman yaptı.

Dün Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuları ise ısınma-çabukluk ve topla yapılan çalışma ile başlayan antrenmanı; kondisyona dayalı 3'e 3 topla oyun ve çift kale maçla tamamladı.

Kampa katılan takımın kaptanı Ibrahim Sehic, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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