Konyaspor, Hatay'da 3 puanı 3 golle aldı

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:00

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor, 3. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Konyaspor, 29. dakikada Paul-Jose M'Poku ile skoru eşitledi.

Hatayspor, 31. dakikada Adekugbe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Konyaspor'da M'Poku, 54. dakikada ikinci golünü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Hatayspor, 72. dakikada fileleri havalandırsa da golden önce topun auta çıktığı tespit edildi.

Konyaspor'da Ahmet Çalık 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Konyaspor'da ayrıca Serdar Gürler de gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Ahmed Hassan, 90+2'de Konyaspor adına maçın skorunu belirleyen golü attı.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 5'ini kaybeden Hatayspor, 29 puanda kaldı. Konyaspor ise Hatayspor'u 4 maç sonra mağlup etti ve puanını 36'ya yükseltti.

Hatayspor, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kale önünde Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

18. dakikada sağ kanattan Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Popov'un ortasında, ceza sahası içinde El Kaabi'ye gelen topu kaleci Sehic, kontrol etmeyi başardı.

28. dakikada sol kanattan taç çizgisi yanından Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

29. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı.. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mpoku, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda, kaleci Munir son anda uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada ceza çizgisi dışından Serdar Gürler'in çektiği şutta, üst direğe çarparak dönen topu kaleci Munir, kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...