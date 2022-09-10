Konyaspor, Hatayspor'u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor Stadyumu'ndaki zemin bakımı nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İlhan Palut'un öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde arka arkaya 4. galibiyetini aldı ve puanını 14'e yükseltti. Ligde oynadığı 6 maçta kalesinde gol görmeyen Konyaspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor, 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.
12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.
40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)