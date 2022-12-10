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Spor

Konyaspor hazırlık maçında Gaziantep FK'ya yenildi

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

DHA10 Aralık 2022 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Konyaspor hazırlık maçında Gaziantep FK'ya yenildi
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Konyaspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm bölgesinde kamp yapan Konyaspor ile Gaziantep FK hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 44'üncü dakikada Maxim'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki teknik adam da maçın 11'inde değişiklikler yaparak karşılaşmaya çıktı. Mücadelenin ikinci yarısı oldukça tempolu geçse de iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Mücadelede başka gol olmayınca Gaziantep FK, hazırlık maçında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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