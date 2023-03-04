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Spor

Konyaspor, HNK Sibenik'ten Niko Rak'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, HNK Sibenik'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Rak'ı renklerine bağladı.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Konyaspor, HNK Sibenik'ten Niko Rak'ı kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Arabam.com Konyaspor, HNK Sibenik'ten genç futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig takımlarından HNK Sibenik'in 19 yaşındaki Niko Rak'ı transfer etti. Hırvat futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Niko Rak, HNK Sibenik ile toplam 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi. Niko Rak Konyaspor'da 27 numaralı formayı terletecek.

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