Konyaspor, HNK Sibenik'ten Niko Rak'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Arabam.com Konyaspor, HNK Sibenik'ten genç futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig takımlarından HNK Sibenik'in 19 yaşındaki Niko Rak'ı transfer etti. Hırvat futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Niko Rak, HNK Sibenik ile toplam 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi. Niko Rak Konyaspor'da 27 numaralı formayı terletecek.