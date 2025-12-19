İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8153
  • EURO
    50,2722
  • ALTIN
    5969.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor ile Kayserispor 35. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Konyaspor ile Kayserispor 35. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak olan Konyaspor ile Kayserispor, 35. kez karşı karşıya gelecek.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Konyaspor ile Kayserispor 35. kez kozlarını paylaşacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Konyaspor-Kayserispor maçıyla birlikte iki takım ligdeki 35. randevularına çıkacak. Geride kalan müsabakalarda Konya ekibinin 16-7'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 14.30'da Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor, geride kalan 16 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplarken, Kayserispor da oynadığı 16 mücadelede 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Müsabaka öncesi Konya temsilcisi ligde 12. sırada yer alırken, Kayseri temsilcisi ise 16. sırada bulunuyor.

Galibiyette Konyaspor açık ara önde

Konyaspor ve Kayserispor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette ligde daha önce oynanan 34 maçta Konyaspor 16 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Turgut Doman ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.