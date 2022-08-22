Konyaspor, İstanbul'da 4 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulspor, İlhan Palut'un yönetimindeki Arabam.com Konyaspor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 4-0 kazanırken goller; 29. dakikada Endri Çekiçi, 44. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, 56. dakikada Mehmet Yeşil kendi kalesine ve 69. dakikada Guilherme Sitya penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla beraber Konyaspor, ilk iki haftada yaşadığı 0-0'lık beraberliklerin ardından ligdeki ilk 3 puanını kazanıp puanını 5'e yükseltirken, İstanbulspor henüz puanla tanışamamış oldu.

HENÜZ GOL YEMEDİLER

Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken Konyaspor, ilk iki haftada Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı aldığı 0-0'lık sonuçların ardından İstanbulspor karşısında da 4-0'lık bir sonuç alarak ligdeki ilk 3 maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Ev sahibi İstanbulspor ise 3 maçta da henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşırken İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Oğuzhan Berber ile yaptığı verkaçın ardından Bytyqi'den sıyrılan Topalli'nin ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

29. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

34. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Muric'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Jensen'i çalımladıktan sonra dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Topalli'nin altıpasın içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

44. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Melih Kabasakal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından Pavicic'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

56. dakikada Arabam.com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

69. dakikada Konyaspor dördüncü golü kaydetti. Ologo ile girdiği ikili mücadelede Michalak'ın yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

Arabam.com Konyaspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral

İSTANBULSPOR: Jensen, Okan Erdoğan (Dk. 72 Cajic), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 46 Ologo), Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Dk. 60 Ebert), İbrahim Yılmaz

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 65 Rahmanovic), Pavicic (Dk. 65 Soner Dikmen), Muric (Dk. 65 Michalak (Dk. 79 Ikpeazu)), Bytyqi, Muhammet Demir

GOLLER: Dk. 29 Çekiçi, Dk. 44 Muhammet Demir (Penaltıdan), Dk. 56 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 69 Guilherme (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Adil Demirbağ, 45+1 Ahmet Oğuz, Dk. 55 Hadziahmetovic (Konyaspor), Dk. 69 Ologo (İstanbulspor)