Konyaspor Jahovic için 4 milyon euro istedi

Transfer çalışmalardını sürdüren Beşiktaş'ın Adis Jahovic ile ilgili girşimi şimdilik sonuçsuz kaldı.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'un Makedon golcüsü Adis Jahovic için 1.5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunmuştu. Konyaspor'dan bu transfer teklifine cevap geldi.

Yeşil-Beyazlı kulübün tecrübeli oyuncu için Siyah- Beyazlılar'a "4 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını verdiği öğrenildi. Bu cevap sonrasında Beşiktaş Yönetimi'nin şok yaşadığı bildirildi.

Jahovic'in 2020 yılına kadar Atiker Konyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

(Takvim)