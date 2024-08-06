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Spor

Konyaspor, Kasımpaşa maçı için çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Konyaspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 15:33 - Güncelleme:
Konyaspor, Kasımpaşa maçı için çalışmalarını sürdürüyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, saha içerisine kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Jakub Slowik, Deniz Ertaş, Yavuz Aygün ve Egemen Aydın ise kaleci antrenörleri Murat Öztürk ve Kaya Tarakçı yönetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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