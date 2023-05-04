Konyaspor, Kayserispor mesaisini sürdürüyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, dar alanda pas oyunun ardından antrenmanı dört takımlı turnuva ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Konyaspor bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 45 puan ile Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor.