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Spor

Konyaspor, Kayserispor mesaisini sürdürüyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
Konyaspor, Kayserispor mesaisini sürdürüyor
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, dar alanda pas oyunun ardından antrenmanı dört takımlı turnuva ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Konyaspor bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 45 puan ile Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor.

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