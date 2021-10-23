Konyaspor, Kayserispor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8'inci dakikada Çekiçi ceza sahası içi sol çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Serdar Gürler kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
19'uncu dakikada Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Gavranovic dokunuşu yaptı ama kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.
27'nci dakikada Çekiçi'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin gelişine şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.
45'inci dakikada Skubic'in ceza alanı içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Hadziahmetovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'in müdahalesiyle kornere çıktı.
65. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
77. dakikada Mensah'ın ceza sahası çizgisi yakınından sert şutunu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.
90+2. dakikada Michalak sağ kanattan sürerek getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.
Müsabakanın ikinci yarısında başka pozisyon olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.STAT: MEDAŞ Konya BüyükşehirHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan BarcınİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Hadziahmetovic (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 73 Michalak), Çekiçi (Dk. 80 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90+3 Barış Yardımcı), Ahmed HassanYUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 83 Cardoso), Uzodimma (Dk. 46 Campanharo), Attamah (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, Mensah, Thiam (Dk. 74 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)GOLLER: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)SARI KARTLAR: Dk. 55 Kolovetsios, Dk. 58 Hosseini, Dk 68 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Ahmet Çalık, Dk. 67 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)