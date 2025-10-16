Konyaspor Kocaelispor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kocaelispor'un önemli transferler yaptığını belirten Uçar, "Oyuncu kalitesi yüksek olan ve oyun kalitesi de her maçta gelişen bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de milli maçlar arasından bu sürece kadar kesintisiz olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.

Uçar, arzu ettikleri skoru alarak milli maçların ardından yollarına moralli bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

"MAÇTAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Ertaş, yaklaşık 10 gün önce Ümit Milli Takım'ın kampına katıldığını, çok zorlu iki maç oynadıklarını ve tek hedeflerinin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında istemedikleri bir beraberlik aldıklarını dile getiren Deniz, "O maçtaki hatalarımızdan ders çıkarıp Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

ANTRENMAN

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.