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Konyaspor Leonard Zuta'yı renklerine bağladı

Atiker Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından 26 yaşındaki Makedon futbolcu Leonard Zuta ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Atiker Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından 26 yaşındaki Makedon futbolcu Leonard Zuta ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı ekip, yeni transferi Zuta için devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da imza töreni düzenledi. Törende konuşan Leonard Zuta, "Her şey güzel geçti. Görüşmelere başladıktan sonra 2-3 gün içerisinde bütün konularda anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ümit ediyorum ki adaptasyon sürecini çok kısa sürede tamamlayacağım. Zaten burada daha önceden tanıdığım Adis Jahovic var. Onun burada olması adaptasyon sürecimin daha hızlı geçmesini sağlayacak. Takım adına faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Kendi açımdan da oynayabildiğim kadar çok oynamak, fazla süre almak ve takımıma elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"SÜPER LİG, AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Spor Toto Süper Lig'in Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri olduğunu ileri süren Zuta, "Mücadele dolu ve oldukça kaliteli bir lige geldim. Zaten iki sene önce Avrupa Ligi maçında Medipol Başakşehir'e karşı oynamıştım. Orada da bunu görmüştüm. Çok kaliteli stadyumlara ve taraftarlara sahip bir lig. Bu yüzden burada oynamayı tercih ettim" diye konuştu.

Leonard Zuta, kendisini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar yeşil beyazlı formaya imza attı. Zuta'nın 23 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

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