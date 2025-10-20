Beşiktaş, 22 Ekim'de 3'üncü haftanın erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos'ta oynanması gereken karşılaşma, siyah beyazlıların Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

İki takım da bu tarihten sonra yaptığı transferlere görev veremeyecek. Beşiktaş'ta; El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağ, Jota Silva ve Tiago Djalo forma giyemeyecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların çokluğunda sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Siyah beyazlılarda kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda ise Rıdvan Yılmaz forma giyecek.

Stoper hattının Emirhan Topçu – Felix Uduokhai ikilisinden oluşması bekleniyor. Orta sahada Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü görev yapacak. Bu ikilinin önünde Rafa Silva oynayacak.

Hücum hattında sağ kanadında Milot Rashica şans bulacak. Sol kanatta ise Devrim Şahin ile Mustafa Erhan Hekimoğlu arasında tercih yapılacak. Beşiktaş'ta ileri uçta ise Tammy Abraham forma giyecek.