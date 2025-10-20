İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9641
  • EURO
    48,9398
  • ALTIN
    5760.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor maçında 11'de kimler olacak? Sergen Yalçın için karar zamanı
Spor

Konyaspor maçında 11'de kimler olacak? Sergen Yalçın için karar zamanı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekipte 6 futbolcu statü gereği forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kimlere görev vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

TRT Spor20 Ekim 2025 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Konyaspor maçında 11'de kimler olacak? Sergen Yalçın için karar zamanı
ABONE OL

Beşiktaş, 22 Ekim'de 3'üncü haftanın erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos'ta oynanması gereken karşılaşma, siyah beyazlıların Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

İki takım da bu tarihten sonra yaptığı transferlere görev veremeyecek. Beşiktaş'ta; El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağ, Jota Silva ve Tiago Djalo forma giyemeyecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların çokluğunda sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Siyah beyazlılarda kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda ise Rıdvan Yılmaz forma giyecek.

Stoper hattının Emirhan Topçu – Felix Uduokhai ikilisinden oluşması bekleniyor. Orta sahada Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü görev yapacak. Bu ikilinin önünde Rafa Silva oynayacak.

Hücum hattında sağ kanadında Milot Rashica şans bulacak. Sol kanatta ise Devrim Şahin ile Mustafa Erhan Hekimoğlu arasında tercih yapılacak. Beşiktaş'ta ileri uçta ise Tammy Abraham forma giyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.