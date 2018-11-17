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Konyaspor maçında taraftarlara 50 bin adet Fatih Terim maskesi dağıtılacak

PFDK tarafından toplamda 10 maç ceza verilen ve bunların 1'ini Kayseri'de çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Kasım'daki Atiker Konyaspor mücadelesini de tribünden izlemek zorunda kalacak.

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Kulübe ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, takımını en iyi şekilde hazırlayıp, yardımcısı Ümit Davala'ya emanet edecek.

Deneyimli teknik adam kulübede olmayacak ama stadın her yerinde bulunacak. Çünkü Galatasaray yönetimi, taraftarın çağrısına kulak vererek hocasına güzel bir jeste imza atıyor.

Konya maçında tribünlere yaklaşık 50 bin Fatih Terim maskesi koymaya hazırlanan yönetim böylece hocasına yalnız olmadığını hissettirecek ve moral verecek.

Bu konuda özellikle sosyal medyada taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine kayıtsız kalmayan yönetim harekete geçerek maske dağıtmaya karar verdi.

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