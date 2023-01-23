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Spor

Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı mesaisini tamamladı

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA23 Ocak 2023 Pazartesi 00:30 - Güncelleme:
Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı mesaisini tamamladı
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yapılan taktik çalışma ve duran top organizasyonları ile antrenman sona erdi.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Yeşil-beyazlı ekip bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı ve bunlardan 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 27 puanla 7. sırada yer aldı.

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