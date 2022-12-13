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Spor

Konyaspor, MKE Ankaragücü'nün tek golle yendi

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

AA13 Aralık 2022 Salı 19:36 - Güncelleme:
Konyaspor, MKE Ankaragücü'nün tek golle yendi
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Arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık karşılaşması Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil-beyazlıların konakladığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya Konyaspor, Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Muric, Bytyqi, Muhammet Demir ilk 11'iyle çıktı.

MKE Ankaragücü ise karşılaşmaya Bahadır Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Konyaspor, 84. dakikada Hadziahmetovic'in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

ŞENOL GÜNEŞ, MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

Arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabakayı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

İlk yarının tamamını tribünden takip eden deneyimli çalıştırıcı, devre arasında sahadan ayrıldı.

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