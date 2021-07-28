Konyaspor orta saha, kanat ve forvete takviye yapacak

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:37

İlhan Palut, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımın çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kentin havası nedeniyle hazırlıkların iyi gittiğini belirten Palut, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Erzurum yaz kampı noktasında iyi tesislere, sahalara sahip. Mevsim ve hava olarak antrenmanlara ve hazırlık maçlarına uygun bir yer." dedi.

Palut, takımın başına geldiği dönemde oyuncularda negatif bir havanın etkili olduğunu ifade ederek, "Biz göreve geldiğimizde bir önceki sene yaşanan kötü durumdan dolayı yine aynı şey olur mu, tekrar süreç negatife döner mi diye takımı kaygı içinde buldum. Camiada da bu kaygı başlamıştı. Geçen sene çok yoğun maçlar vardı ve oyuncularda öz güven ve mücadele gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Kendi döneminde de takımda bir takım olumsuzlukların yaşandığına işaret eden Palut, şöyle konuştu:

"5-6 hafta süren negatif periyodumuz oldu ama ligin sonuna doğru tekrar bir çıkışla ligi 11. bitirmeyi başardık. Genel manada benden sonrasına baktığımızda en belirgin fark takımdaki öz güven ve mücadele gücünde artış gördüm. Ceza sahasında 7-8 kere topla buluşan bir takımdan bunu 30'a yakın seviyelere getiren bir Konyaspor oluştu. Bu şut ve gol girişimi sayılarımıza da yansıdı. Belli noktalarda gelişimin olduğunu söyleyebilirim ama gelişimin sonu yoktur. Daha da iyi olabilirdi ama sonuç olarak bence kabul edilebilir bir noktada geçen sezon ligi tamamladık."

"HER İSTEDİĞİMİZ TRANSFER İSTEDİĞİMİZ ZAMAN OLMUYOR"

Palut, sezon başı kamplarında takım kurgulamasının iyi yapılması gerektiğini anlatarak, buna göre transferlerin gerçekleşmesi gerektiğini aktardı.

Takımı yeni sezona hazırlama ve buna göre bir kurgu yapmanın peşinde olduklarını dile getiren Palut, şöyle devam etti:

"Takımı hazırlama ve buna göre kurgulama bizim iki ana parametremiz. Bir teknik direktör olarak kendimizi bundan soyutlayamıyoruz. Her istediğimiz transfer istediğimiz zaman olmuyor. Bunun bir sürü koşulları var ve hepsinin birleşip aynı anda katılması gerekiyor. Yeni Türk oyuncu oynatma kuralıyla Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Serdar Gürler ve Mpoko'yu alarak 4 transfer yaptık. Transfer süreci devam ediyor ve yönetimimizle istişare halindeyiz. Orta saha, kanat ve forvet bölgelerine arayışlarımız sürüyor."

Palut, takıma katkı sağlayacak futbolcu aradıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"10 günde transferi bitirebilirsiniz ama önemli olan doğru ve takıma katkı sağlayacak oyuncuları bulmak çünkü bir sene bu oyuncularla devam edeceğimizi düşünürsek burada hata yapmak şansımız yok. Belki bir hata olabilir ama genel manada bunu başarılı geçirmek zorundayız. Onun için hedeflediğimiz oyuncularla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. 3 bölgeye ihtiyacımız var. Bunun da en kısa zamanda gerçekleşmesi önemli. Oyuncunun lig öncesi takımla çalışması, uyum sağlaması ve fiziksel eksikliği varsa bunu gidermesi bizim açımızdan önemli. O bölgeleri de en kısa zamanda tamamlayacağız."

"TARAFTARSIZ FUTBOLUN TADI TUZU YOK"

Yeni sezonda taraftarların karşısında olacaklarını dile getiren Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. İlk başlarda çok daha zorlanmıştık taraftarsız maç oynama süreci uzayınca nispeten alıştık. Bu sene yüzde 50 seyirci ile başlayacağız. İnşallah bu sene pandeminin de ilerlemesi durur ve ülkemizdeki koşullar sağlık açısından daha rahat olur ve en kısa zamanda tam kapasite ile taraftarımıza açılırız. Geldiğimizden beri taraftarla buluşma şansımız olmadı ve bu tabii ki biz de bir heyecan yaratıyor. Yüzde 50 de olsa o tribünde o ambiyansı taraftarımızla yaşamak bizim için heyecan verici olacak. Bu birlikteliği güzel sonuçlarla da desteklersek herkes için daha mutlu günler olur."