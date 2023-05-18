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Spor

Konyaspor, Pınar Karşıyaka maçıyla sezonu kapatıyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Konyaspor, Pınar Karşıyaka maçıyla sezonu kapatıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Pınar Karşıyaka, normal sezonun son maçında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda başlayacak.

Konyaspor haftalar öncesinde ligden düşerken, İzmir temsilcisi ise rakibini yenerek A.Efes'in kaybetmesi halinde üçüncü sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 20 galibiyet, 9 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alırken, Konya ekibi ise 7 galibiyet, 22 mağlubiyetle ligin son sırası olan 16. sırada bulunuyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı 82-71 kazanmıştı.

  • Pınar Karşıyaka
  • Konyaspor
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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