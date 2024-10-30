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Spor

Konyaspor, Recep Uçar ile anlaşma sağladı

Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor teknik direktörlük görevi için son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar ile anlaşma sağladı.

IHA30 Ekim 2024 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
Konyaspor, Recep Uçar ile anlaşma sağladı
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Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile anlaşma sağladı. İHA'ya konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Uçar'ın yarın sözleşme imzalamak üzere Konya'ya geleceğini belirtti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Ali Çamdalı ile karşılılık anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, "Recep Uçar hocamız ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Yarın Recep hocamız Konya'ya gelecek, sözleşme imzalayacağız" dedi.

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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