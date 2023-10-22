Süper Lig'de üst üste gelen başarısız sonuçların ardından flaş bir ayrılık kararı alındı.

Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.