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Spor

Konyaspor, Samsun'da tek golle kazandı

Süper Lig'de bu hafta Samsunspor deplasmanına konuk olan Konyaspor, Pedrinho'nun golüyle kazandı.

14 Eylül 2024 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Konyaspor, Samsun'da tek golle kazandı
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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.

Konyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 30. dakikada Pedrinho kaydetti.

Bu arada iki takım futbolcuları, karşılaşma öncesindeki seremoniye, "Çocuklar Narin'dir karanlıklara teslim etmeyelim!" yazılı pankartla çıktı.

Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükseltti. Thomas Reis'in başında olduğu Samsunspor 6 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek Samsunspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek.

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