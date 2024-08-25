İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2024 Pazar / 20 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor savunması alarm veriyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3 haftalık periyodunda kalesinde 7 gol görürken 5 kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu maçlarda toplam 3 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekipte savunma sorunu dikkat çekiyor.

IHA25 Ağustos 2024 Pazar 11:18 - Güncelleme:
Konyaspor savunması alarm veriyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılasan Konyaspor, kalesinde 2 gol görürken 3 kez gol sevinci yaşadı. İkinci haftada evinde Galatasaray'ı ağırlayan Konya ekibi, söz konusu maçta kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri 1 kez sarstı. Üçüncü haftada ise ligin yeni ekiplerinden Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşılan yeşil-beyazlılar, kalesinde 3 gol görüp 1 gol ile karşılık verdi. Bu maçlarda 3 puan alabilen Konyaspor'da savunmadaki eksiklikler dikkat çekiyor.

ALİ ÇAMDALI: "TAKIM SAVUNMASINI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

Bodrum FK maçı sonrasında Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada geçen sezon kolay gol yemeyen bir takım olduklarını hatırlatarak, "Özellikle bu 3 haftada bunu bir türlü düzeltemedik. Önceliğimiz Kayserispor maçı için defansif duruşumuzu toparlamak. Gol yememeyi tekrar alışkanlık haline getirmek. Bunu hem mevcut oyuncularla gerekirse de en hızlı şekilde takviyelerle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O bölgede ihtiyaç var. Bu net bir şekilde görünüyor. Yenilen kolay golleri bir an evvel analiz edip, takım savunmasını düzeltmemiz gerekiyor. Savunmayı sadece defans oyuncuları ile değil tüm takım olarak başarmamız gerekiyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.