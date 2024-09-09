Konyaspor Senegalli golcüsünü Gol Gohar'a kiraladı

Konyaspor'un Senegalli santrforu Bouly Junior Sambou, İran'ın Gol Gohar takımına kiralık olarak transfer oldu.

Yeşil beyazlı kulüpten Sambou'nun transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Bouly Junior Sambou'nun 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İran ekibi Gol Gohar Sirjan FC ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Sambou'ya yeni takımında başarılar dileriz."

KONYASPOR'DA 12 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz şubat ayında Fas'ın Wydad takımından transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun, Konyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekibinde 12 maça çıkan Bouly Junior Sambou'nun sahada kaldığı 394 dakikada golü ve asisti bulunmuyor.