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Spor

Konyaspor Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, son olarak Antalyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

DHA1 Temmuz 2021 Perşembe 21:17 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:17
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına iç ve dış transferde 4 futbolcuyla imza atarak başlayan Konyaspor, son olarak Antalyaspor formasını giyen Serdar Gürler'i transfer ettiğini açıkladı. Konya'da sağlık kontrolünden sorunsuz geçen sağ kanat oyuncusu sözleşmeye imza attı.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine 2'nci başkan Serhat Güler, asbaşkanlar Süleyman Oğuz, Sertaç Tuza ve yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı. Konyaspor'da 10 numaralı forma giyecek olan tecrübeli oyuncu, daha önce FC Sochaux, Elazığspor, Kayseri Erciyespor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, SD Huesca, Göztepe ve Antalyaspor formalarını terletti.

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