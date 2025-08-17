İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor seriye bağladı

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Haber Merezi17 Ağustos 2025 Pazar 21:04 - Güncelleme:
Konyaspor seriye bağladı
ABONE OL

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhon Andzouana attı.

Süper Lig'de ilk hafta Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, bu sonucun ardından ligde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı. Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Konyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacaktı ancak bu karşılaşma Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off oynayacağı için ertelendi. Gaziantep FK gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.