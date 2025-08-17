Konyaspor seriye bağladı

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhon Andzouana attı.

Süper Lig'de ilk hafta Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, bu sonucun ardından ligde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı. Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Konyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacaktı ancak bu karşılaşma Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off oynayacağı için ertelendi. Gaziantep FK gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.