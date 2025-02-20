Konyaspor, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sivasspor maçı hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz durumun her zaman farkındayız. Oynayacağımız maçın da öneminin farkındayız. Maalesef son iki maçta taraftarlarımızı mutlu edemedik. Bu da çok üzüyor ama hafta sonu Sivas'ta oynayacağımız maçın birçok açıdan çok önemi var. Onlar da biz de mevcut alt sıralardan çıkabilmek adına kazanmak isteyeceğimiz bir maç olacak. Soğuk bir havada, zor şartlarda oynayacağımız karşılaşma olacak. Bu maçtan 3 puanla dönüp Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Amacımız bu olacak."

Yeşil beyazlı golcü oyuncu Blaz Kramer de sezonun çok önemli bir maçına çıkacaklarına dikkati çekerek, "Taktik ve teknik anlamda iyi bir hazırlık sürecinden geçtik. Deplasmanda oynayacağımız maçın ciddiyetinin farkındayız. Gözümüzü korkutan unsur Sivas'taki soğuk hava koşulları." dedi.

ANTRENMAN

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.