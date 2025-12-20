Konyaspor, son dakikada 3 puandan oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor'a golünü dakika 63'te Umut Nayir kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3.dakikada German Onugkha attı.

Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Öte yandan Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 17 yaptı. Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.

12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.

38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cardoso'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte Onugkha, pozisyondan yararlanamadı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+3. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 85 Calusic), Guilherme, Jin Ho (Dk. 78 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 85 Melih Bostan), Bardhi (Dk. 72 Melih İbrahimoğlu), Bjorlo, Muleka (Dk. 85 Utku Eriş), Umut Nayir

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Dk. 73 Tuci), Cardoso, Mendes, Mane (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Onugkha

Sarı kartlar: Dk. 28 Andzouana, Dk. 64 Bjorlo, Dk. 70 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+2 Mendes (Zecorner Kayserispor)

Goller: Dk. 63 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+3 Onugkha (Zecorner Kayserispor)