İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2414
  • EURO
    48,8771
  • ALTIN
    5595.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor: Süreci yakından takip edeceğiz
Spor

Konyaspor: Süreci yakından takip edeceğiz

Konyaspor, iki futbolcusunun bahis soruşturması kapsamında disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından açıklama yayımladı.

IHA11 Kasım 2025 Salı 01:58 - Güncelleme:
Konyaspor: Süreci yakından takip edeceğiz
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Listede 2 futbolcusu bulunan Konyaspor Kulübünün resmi X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, yürütülmekte olan bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Konyaspor Kulübü olarak, bugüne kadar hep doğrunun ve doğru olanın yanında olduk. Bundan sonra da böyle olacak. Soruşturma sürecinde hukukun genel ilkelerine uyulacağından, futbolcularımızla ilgili masumiyet karinesinin dikkate alınacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Kulübümüz, adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için gerekli hassasiyeti göstermeye devam edecek, ilgili kurumlarımızla gereken işbirliğini yapacak ve süreci sıkı bir şekilde takip edecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.