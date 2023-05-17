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Spor

Aleksandar Stanojevic: Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor'u mağlup eden Konyaspor'un başarılı teknik direktörü Aleksandar Stanojevic müsabakayı değerlendirdi.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık
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Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, deplasmanda aldıkları 3-0'lık Alanyaspor galibiyetine ilişkin, "İstediğimiz oyunu sahaya sergileyebildik. Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Stanojevic, alınan sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, "İstediğimiz oyunu sahada sergileyebildik. Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık" dedi.

Deplasmanda ciddi sayıda taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmadığına da dikkati çeken Stanojevic, destek için teşekkür ettiğini söyledi.

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