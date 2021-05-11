11 Mayıs 2021 Salı 16:59 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 18:05

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayan Konyaspor - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Özdamar otururken, AVAR'da ise Aleks Taşçıoğlu bulunuyor.

Maçta 2. yarı oynanıyor...

KONYASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

Kırmızı Kart: Dk. 19 Serkan Asan (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 41. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban

Kırmızı kart: Dk. 18 Serkan Asan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Edgar (Trabzonspor), Dk. 37 Barış Yardımcı (İttifak Holding Konyaspor)