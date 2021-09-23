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Spor

Konyaspor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 6. hafta maçında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer galip gelirse Beşiktaş'ı geçerek liderlik koltuğuna oturacak. Konyaspor'un da Trabzonspor'u 5 farklı yenmesi halinde lider olma şansı bulunuyor. Konyaspor - Trabzonspor maçını Star.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

23 Eylül 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 18:12
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Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan Konyaspor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Koray Gençerler otururken, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

KONYASPOR: 2 - TRABZONSPOR: 1
GOL: Dk. 1 Andreas Cornelius (Trabzonspor), Dk. 20 Endri Çekiçi (Konyaspor), Dk. 46 Endri Çekiçi (Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 8 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Cikalleshi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A. Ömür, Cornelius

DENSWIL ISINIRKEN SAKATLANDI

Trabzonspor'da ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Denswil'in yerine İsmail Köybaşı ilk 11'de maça başlıyor.

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