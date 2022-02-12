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Spor

Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA12 Şubat 2022 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:24
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla Trabzon'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

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