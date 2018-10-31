Konyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kahramanmaraşspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı ve bir üst tura adını yazdırdı.