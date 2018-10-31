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Konyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kahramanmaraşspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı ve bir üst tura adını yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Kahramanmaraşspor ile Konyaspor, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda karşılaştılar. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraşspor, sahasında Süper Lig takımı Konyaspor'u 3-0 mağlup edip tur atlayan takım oldu.
 
Kahramanmaraşspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Cerem Talha Dinçer, 90. dakikalarda Yusuf Emre Kasal kaydetti.
 
SÜPER LİG'DEN 4. TAKIM
 
Konyaspor'un da elenmesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Süper Lig takım sayısı 4'e çıktı. Sivasspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Konyaspor, kupanın dışında kaldı. (Sporx)

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