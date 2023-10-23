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Spor

Konyaspor yeni hocasını arıyor!

Aleksandar Stanojevic'le yol ayrımına giden Konyaspor'da arayış sürüyor. Yeşil beyazlı ekibin gündeminde dört teknik direktör var...

23 Ekim 2023 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Konyaspor yeni hocasını arıyor!
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Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Konyaspor'da takımın başına geçecek yeni hoca için arayışlar sürüyor.

Konya'nın Sesi'nin haberine göre; Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör adayları da büyük ölçüde netlik kazandı. Anadolu Kartalında daha önce 3 kez görev almış Aykut Kocaman ve 1 kez görev almış Sergen Yalçın listenin ilk iki sırasında yer alıyor.

KOCAMAN VE YALÇIN OLMAZSA İKİ ADAY

Konyaspor, iki hoca ile de görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar da bu iki ismin alternatifi olarak da Kenan Koçak ve Selçuk İnan adı ön plana çıkıyor.

STANOJEVIC İLE YOLLAR AYRILDI

Konyaspor'da istenilen sonuçların gelmemesi üzerine Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrılmıştı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Aleksandar Stanojevic" notuyla yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tarafların sözleşme feshi konusunda mutabakata varırken Aleksandar Stanojevic geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda oyuncularla vedalaştı.

STANOJEVIC'İN KONYASPOR KARNESİ

Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, son olarak evinde Pendikspor'a karşı ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Bu yılın Ocak ayında göreve başlayan Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlılarla çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

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