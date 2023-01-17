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Spor

Konyaspor yeni hocasıyla ilk antrenmanına çıktı

İlhan Palut ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor, yeni çalıştırıcısıyla ilk antrenmanına çıktı.

AA17 Ocak 2023 Salı 22:09 - Güncelleme:
Konyaspor yeni hocasıyla ilk antrenmanına çıktı
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Arabam.com Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlı kulüpte çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Stanojevic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada ilk kez yeni takımının başında yer alırken, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Konyaspor'da başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Gayretli ve sıkı çalışan bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Stanojevic, "Benim için yeni bir sayfa. Bana yeni şanslar ve fırsatlar getirecek, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum. Taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar yaşadık. Taraftarların beklentisi ve heyecanı bize ayrıca bir umut, gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonu konusunda çok memnunum." diye konuştu.

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