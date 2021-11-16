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Spor

Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz vefat etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yönetim kurulu üyesi Fatih Korkmaz, hayatını kaybetti.

AA16 Kasım 2021 Salı 00:27 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 00:27
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Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz (42), yaşamını yitirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Fatih Korkmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşında aramızdan ayrılan Fatih Korkmaz'a Allah'tan rahmet, başta Korkmaz ailesi olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Fatih Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

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