Konyaspor zirve takibini sürdürdü

4 Şubat 2022 Cuma 21:58 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 22:05

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, GZT Giresunspor'u ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Bytyqi kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan İttifak Holding Konyaspor, puanını 48'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top, defanstan döndü.

27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53'üncü dakikada Serginho'nun ceza saha içinde altıpas üzerinden şutu üstten auta çıktı.

65'inci dakikada ceza sahasına topla giren Guilherme'nin pasında Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan Bytyqi, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını öptü.

67'nci dakikada Suleymanov'un ceza dışında serbest vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.

75'inci dakikada Diabate'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

90'ıncı dakikada ceza sahasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın şutunda top yan direğe çarptı. Defansa çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Dk. 61 Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+2 Çekici), Rahmanovic (Dk. 79 Musa), Amilton (Dk. 61 Bytyqi), Ahmed Hassan

GZT GİRESUNSPOR: Okan - Diarra, Perez, Behich (Dk. 83 Doukara), Zeki, Flavio (Dk. 55 Sergen), Traore, Suleymanov, Diabate, Serginho, Umut (Dk. 83 Balde)

GOLLER: Dk. 65 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KART: Musa (İttifak Holding Konyaspor)