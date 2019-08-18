Konyaspor zorladı ama yıkamadı

Karşılaşma boyunca daha etkili olan taraf Konyaspor olurken, ev sahibi yakaladığı pozisyonlarda son vuruşu yapmayı başaramadı. Konyaspor 20 şut girişiminde 4 kez kaleyi tuttururken, Ankaragücü ise 1 isabetli şutla maçı tamamladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

KONYASPOR HÜCUMDA ZORLANIYOR

Sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık maçında galibiyet alamayan Konyaspor, sadece 1 gol atmış ve teknik direktör Aykut Kocaman, eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.