Konyaspor zorladı ama yıkamadı
Süper Lig'in açılış haftasında Konyaspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi, 0-0 sona erdi.
Karşılaşma boyunca daha etkili olan taraf Konyaspor olurken, ev sahibi yakaladığı pozisyonlarda son vuruşu yapmayı başaramadı. Konyaspor 20 şut girişiminde 4 kez kaleyi tuttururken, Ankaragücü ise 1 isabetli şutla maçı tamamladı.
Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
KONYASPOR HÜCUMDA ZORLANIYOR
Sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık maçında galibiyet alamayan Konyaspor, sadece 1 gol atmış ve teknik direktör Aykut Kocaman, eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.
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