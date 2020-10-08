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Spor

Konyaspor'a altyapıdan 6 takviye

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un bugünkü çalışmasında altyapıdan 6 oyuncunun yer aldı.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:02
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Altyapıdan 6 oyuncunun da yer aldığı, koşu ve ısınma ile başlayan idman, çabukluk hareketleri ile devam etti.

Oyuncular, tempolu koşunun ardından oynanan çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ ile Marko Jevtovic katılmadı.

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