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Spor

Konyaspor'a tek gol yetti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

30 Kasım 2024 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Konyaspor'a tek gol yetti
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.

Ligde sadece 2 puanı bulunan Adana Demirspor, ligde çıktığı 13 maçın 11'inde mağlup oldu. 2 maçı beraberlikle sonuçlanan ev sahibi ekibin galibiyet hasreti devam etti.

Reçep Uçar ile 4. maçına çıkan Konyaspor, deneyimli teknik adamla 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 18'e çıkardı. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Göztepe'ye konuk olacak.

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