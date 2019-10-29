Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda Eyüpspor şoku
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Eyüpspor, uzatmalarda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve turnuva dışına itti.
TFF 2. Lig Kırmzıı Grup temsilcisi Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda uzatmalara giden maçta Süper Lig temsilcisi Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.
Eyüpspor'a turu getiren golü, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Harun Özcan, 102. dakikada kaydetti.
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