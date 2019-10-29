19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7359
  • 6,375
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda Eyüpspor şoku

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Eyüpspor, uzatmalarda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve turnuva dışına itti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF 2. Lig Kırmzıı Grup temsilcisi Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda uzatmalara giden maçta Süper Lig temsilcisi Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.
 
Eyüpspor'a turu getiren golü, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Harun Özcan, 102. dakikada kaydetti.

İstanbul´da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi ve 1 sivil öldü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi ve 1 sivil öldü

İstanbul'da tartışma yaratan karar! Yasaklanıyor

İstanbul'da tartışma yaratan karar! Yasaklanıyor

Görenleri şaşkına çevirdi! Rekor denemesi sürüyor

Görenleri şaşkına çevirdi! Rekor denemesi sürüyor

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet´in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet´in 96. yılına özel video

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje

Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA