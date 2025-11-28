İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Konyaspor'da 2 istifa birden!

Konyaspor'da yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek görevlerinden istifa etti.

28 Kasım 2025 Cuma 23:39
Konyaspor'da 2 istifa birden!
ABONE OL

TÜMOSAN Konyaspor yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizden sayın Celalettin Hakan Katırcı ve sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."

