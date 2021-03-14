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Spor

Konyaspor'da 3 eksik

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Konyaspor'da Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek.

DHA14 Mart 2021 Pazar 12:16 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 12:16
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Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, taktik antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kasımpaşa'ya konuk olacak Konyaspor'da Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek.

Konyasporlu oyuncular, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenör yönetiminde Kasımpaşa maçı antrenmanını sürdürdü. Çabukluk hareketleri ve ısınmayla başlayan antrenman, topla oyunla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

3 YEŞİL-BEYAZLI OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Standında karşılaşacak Konyaspor ve Kasımpaşa maçında tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek.

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