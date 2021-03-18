Konyaspor'da 3 eksik

Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 3 oyuncunun sakatlığı sürerken, 5 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile 1-1 beraber kalan Konyaspor, 31'inci haftada 21 Mart Pazar günü saat 13.30'da Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, sahasında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.
3 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Maric Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kravets, Guilherme, Skubic, Diomande ve Rahmanovic Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde, 32'nci haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.