İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2020 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
Spor

Konyaspor'da 5 koronavirüs vakası

Konyaspor, 1'i milli takım kampındaki bir futbolcuda olmak üzere toplam 2 futbolcu ve 3 personelde koronavirüs testlerinin pozitif olduklarını açıkladı.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:09
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2 futbolcu ile 3 personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde açıklamasına yer verilen kulüp doktoru Gökhan Özhan, Kayacık Tesisleri'nde yapılan Kovid-19 testlerinde biri milli takımlarda olmak üzere 2 oyuncu ve 3 personelde pozitif bulguya rastlandığını bildirdi.

Özhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyuncularımız ile personelimizin takip, izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır. Sakatlıkları devam eden Uğur Demirok, Amir Hadziahmedovic, Samuel Eduok, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hafif sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Marko Jevtovic ve Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etmektedir. Ömer Ali Şahiner'in tedavi ve kontrolleri sağlık ekibimiz tarafından özenle takip edilmektedir. Yine Başakşehir maçı öncesinde test sonucu pozitif olan oyuncumuzun bugün yapılacak ikinci testinin de negatif çıkması halinde takımla birlikte çalışmalarına başlayacaktır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.