Konyaspor'da 8 futbolcuya milli davet

IHA 10 Kasım 2020 Salı 11:04 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:04

Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 8 futbolcunun ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği belirtildi. Yeşil-beyazlı ekipte İbrahim Sehic ve Deni Milosevic, Bosna Hersek Milli Takımı’nın İran ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının yanı sıra UEFA Uluslar Ligi’ndeki Hollanda ve İtalya maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Artem Kravets, Ukrayna Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’ndeki Almanya ve İsviçre karşılaşmalarının aday kadrosuna; Nejc Skubic, Slovenya Milli Takımı’nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla UEFA Uluslar Ligi’ndeki Kosova ve Yunanistan maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Levan Shengelia da Gürcistan Milli Takımı’nın 12 Kasım’daki Kuzey Makedonya ile oynayacağı UEFA Euro Eleme maçı ile UEFA Uluslar Ligi’ndeki Ermenistan ve Estonya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Sokol Cikalleshi, Arnavutluk Milli Takımı’nın Kosova ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla birlikte UEFA Uluslar Ligi’ndeki Kazakistan ve Beyaz Rusya maçlarının aday kadrosuna; Farouk Miya, Uganda Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde karşılaşacağı Güney Sudan maçının aday kadrosuna; genç oyuncu Erdon Daci de, Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı’nın Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’ndaki İsrail ve Karadağ maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, milli takımdan davet almasına rağmen sakatlığı tam olarak geçmediği için, Bosna Hersek’in İran, Hollanda ve İtalya maçlarında kadroda yer almayacak.