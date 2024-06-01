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Spor

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yola devam

Konyaspor yönetimi 2023-2024 sezonu değerlendirmek ve gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulunmak için basın mensupları ile buluştu.

IHA1 Haziran 2024 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yola devam
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de yollarına devam edecekleri için mutlu olduklarını belirterek, "Yönetim kurulu olarak göreve devam etme kararı aldık. Herhangi bir teknik direktör arayışında değiliz" dedi.

Kötü giden sezonun ardından ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Hep birlikte ligde zor bir sezonu geride bıraktık. Ama çok şükür bir aradayız. Süper Lig'de yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 6 ay kadar yönetim sürecimiz oldu. Bu 6 ay bizim için çok zor geçti. Sonucunda çok şükür bir şekilde ligde yolumuza devam ediyoruz. Yönetim kurulu olarak göreve devam etme kararı aldık. Herhangi bir teknik direktör arayışında değiliz" dedi.

"BORCUMUZ 1 MİLYAR 50 MİLYON CİVARINDADIR"

Kulübün, göreve geldiklerindeki borcu ile şimdiki borcu hakkında konuşan Başkan Korkmaz, "27 Kasım tarihinde biz göreve geldiğimizde borcumuz yaklaşık 830 milyon lira civarındaydı. Şimdi de 1 milyar 50 milyon civarındadır. Cari borçlarda bile kulübün borcu var. Konyaspor'un borç yapısıyla önünde birikmiş dağ gibi bir sorun var" şeklinde konuştu.

"BİZ BU YASAĞI KALDIRACAĞIZ"

FIFA'dan aldıkları transfer yasağını en yakın zamanda kaldıracaklarını söyleyen Başkan Korkmaz, Galatasaray maçı öncesinde de yeni bir ceza aldıklarını belirtti. Başkan Korkmaz, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve FIFA'dan almış olduğumuz ekstra cezalar var. Galatasaray maçının öncesinde de bir ceza geldi. Oradan da bir kadro yapılanması cezası aldık. Asıl sorunumuz transfer yasağını kaldıramazsak tüm şartları göz önünde bulundurarak lisanslı oyuncularımız ile sadece sözleşme yapabiliyoruz. Alt yapıdaki oyuncularımız ile lisans bile çıkaramıyoruz. Ama biz bu yasağı kaldıracağız. Devamında o planlama içerisinde kimlerle devam edeceğimize karar vereceğiz" diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMİZİN AKSİNE BİR BORÇ YAPISIYLA DA KARŞILAŞTIK"

Önceki yönetimde de yer aldıklarını ama yönetime geldiklerini borç anlamında beklediklerinin aksine bir durumla karşılaştıklarını belirten Başkan Korkmaz, "Biz ne kadar Fatih Özgökçen yönetiminde 2-3 aylık bir dönemde yönetici olsak da bizler misafir sanatçı olarak bulunduk aslında. Bugün kulübün borç yapısı, ortamı, şartların ne olduğu hakkında herhangi bir yöneticimiz bilgiye sahip. Oralarda biz biraz sorunlar yaşadık. Tabii beklediğimizin aksine bir borç yapısıyla da karşılaştık" ifadelerini kullandı.

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